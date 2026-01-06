06/01/2026 08:10

《政政經經－石鏡泉》擄劫

《政政經經》2026年初最大新聞是特朗普擄劫委內瑞拉總統夫婦，是完全違反聯合國憲章事。



此擄劫一出，連委內瑞拉內的反對獨裁要求民主的反對派，也看不下去，謂：委內瑞拉也有尊嚴，因為一同意特朗普此舉，即是支持獨裁，仲講乜民主。



這個事件怎發展下去，還得再看，事態未明暫不談。反之是談擄劫此舉對環球油市場起甚麼波瀾，《路透社》有分析。



*原油產能嚴重脫節*



根據倫敦能源協會(Energy Institute)的官方數據，委內瑞拉擁有全球最大的已探明石油儲量，高達3030億桶，約佔全球總儲量的17%，甚至超越石油輸出國組織(OPEC)龍頭沙特阿拉伯。



不過這些儲量多數位於委內瑞拉中部的奧里諾科帶(Orinoco belt)，屬於超重油(heavy oil)，這類原油在技術開採上相對單純，但生產成本高昂且需要特殊的提煉過程。



作為OPEC的創始成員國之一，委內瑞拉曾是全球能源市場巨頭，在1970年代該國日產量曾高達350萬桶，佔當時全球石油產出的7%以上。



但經歷了數十年的管理失當、缺乏投資及美國制裁後，產量在2010年代跌破每日200萬桶大關，2024年平均日產量僅剩約110萬桶，全球佔比萎縮至1%。



對於馬杜羅被捕後的市場走向，Global Risk Management分析師拉斯穆森(Arne Lohmann Rasmussen)認為，最終若委內瑞拉出現政權更迭，長期來看將有更多石油重返市場，但「產能完全恢復需要時間」。



Rystad Energy地緣政治分析主管里昂(Jorge Leon)則警告，從利比亞和伊拉克的歷史經驗來看，強制的政權更迭鮮少能迅速穩定石油供應。



委內瑞拉石油產業自1970年代國有化後，成立了委內瑞拉國家石油公司(PDVSA)，雖然曾在1990年代短暫開放外資，但在查維茲(Hugo Chavez)執政時期又強制規定PDVSA需在所有項目中持有多數股權。



目前該國仍與雪佛龍(Chevron)、中國石油天然氣集團(CNPC)、意大利埃尼集團(ENI)及俄羅斯石油公司(Rosneft)等維持合資關係。



*外債依靠石油償還*



值得注意的是出口與債務問題，在美國實施制裁後，中國成為委內瑞拉石油的主要去處，委內瑞拉目前仍積欠中國約100億美元債務，並透過原油運輸償還。



特朗普雖然表示中國「會得到石油」，但他在12月宣布封鎖進出委內瑞拉的油輪，導致數艘原本由中國和委內瑞拉共同持有，負責運油抵債的超級油輪(VLCC)目前處於停擺待命狀態，出口業務形同暫停。



隨著美方宣示強力介入，加上PDVSA在美國境內的煉油分支CITGO正面臨債權人法律訴訟爭奪，委內瑞拉的石油產業能否在親美政權下重生，或是陷入伊拉克般的長期混亂，將是未來能源市場最大的變數。



特朗普可視之為環球惡霸，為搶錢無所不用其極，環球諸國，可會出兵伐之，不會，故惡霸會繼續惡下去。有強權，無公理，奈何？



聯合國再不出來主持正義，將步國聯覆轍，崩解，世界大戰。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。