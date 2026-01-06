直播中 : 開市Good Morning - 港股連升兩日 企穩26000水平 北水回歸支撐港股？
26,595.76
+248.52
(+0.94%)
26,647
+273
(+1.04%)
高水51
9,217.28
+68.81
(+0.75%)
5,826.32
+84.69
(+1.48%)
331.20億
4,042.02
+18.60
(+0.462%)
4,743.28
+25.53
(+0.541%)
13,908.96
+80.33
(+0.581%)
2,732.20
+18.10
(+0.67%)
93,971.1200
+111.4100
(0.119%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9829
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

