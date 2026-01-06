06/01/2026 08:31

【ＡＩ】台積電股價破頂高見331美元，市值衝上1.7萬億

《經濟通通訊社6日專訊》受惠於先進製程重大突破的消息，全球晶圓代工龍頭台積電(US.TSM)周一（5日）股價強勢急升逾3%，盤中一度高見331.25美元，再度刷新歷史新高，總市值更突破1.7萬億美元大關。



台積電官方網站最新資料證實，備受市場矚目的2納米製程技術已按原定計劃，於2025年第四季正式進入量產階段。作為目前半導體領域最頂尖的工藝，2納米製程在電晶體密度與能源效益上均展現出顯著優勢。



據官方數據顯示，相較於3納米製程，2納米晶片在相同功耗下運算速度可提升10%至15%，或在相同速度下降低25%至30%的功耗，這將大幅提升新一代電子產品及AI運算硬件的性能表現。(kk)