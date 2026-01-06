06/01/2026 09:39

【抓捕馬杜羅】委國副總統羅德里格斯宣誓就職代總統，首都再傳爆炸聲

《經濟通通訊社6日專訊》委內瑞拉局勢仍不明朗，目擊者稱，首都加拉加斯的總統府附近周一（5日）傳出槍聲和爆炸聲，引起民眾恐慌。



事發時，全副武裝的軍隊和民隊正連續第二日在市內遊行示威，並檢查民眾的電話。目前暫不清楚槍聲和爆炸聲是否與此有關。



而在馬杜羅總統夫婦被押到紐約法庭受審時，委內瑞拉國會舉行就職儀式，確定由副總統羅德里格斯出任代總統。馬杜羅之子格拉在儀式上公開表態，將「無條件支持」羅德里格斯。



格拉含淚講述家人經歷的艱難時刻，並表示：「羅德里格斯，我對你無條件支持，我和我的家人都支持你。」



羅德里格斯最初將美軍抓捕馬杜羅的行為稱之為「野蠻」行徑，但她在周日（5日）晚語氣轉趨緩和，呼籲美國與委內瑞拉就合作議程展開協作。美國總統特朗普表示，羅德里格斯將與華盛頓合作，「讓委內瑞拉再次偉大」。



*特朗普：羅德里格斯正在配合美國*



特朗普在接受NBC採訪時表示，在委內瑞拉舉行選舉、替換被罷免的馬杜羅之前，「我們必須解決該國問題」。他稱，羅德里格斯正在配合美國，她與國務卿魯比奧關係良好。



他強調，美國在抓捕馬杜羅之前沒有與羅德里格斯溝通，這次行動是在沒有馬杜羅核心圈子幫助的情況下進行。(jf)