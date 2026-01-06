06/01/2026 12:30

免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

《經濟通通訊社6日專訊》繼空襲委內瑞拉並抓獲總統馬杜羅後，美國總統特朗普還暗示可能對哥倫比亞採取軍事行動。地緣政局動盪提升了買金避險的吸引力，刺激國際金價昨日顯著上升，紐約期金及現貨金收市均升逾2%，觸及一個星期高位。其他貴金屬價格亦大幅上升，現貨銀升近半成，銅價則首次突破每噸13000美元。有色金屬股包括金礦股今早普遍上揚，其中紫金礦業(02899)及招金礦業(01818)都飆逾半成。雖然金價2025全年大漲逾六成，但仍有大行繼續唱好，其中瑞銀指若政治或金融風險惡化，金價甚至有望衝上5400美元，金礦股及黃金ETF應如何部署？*美軍突襲委內瑞拉抓捕馬杜羅 特朗普威脅對哥倫比亞動武*美軍上周六（3日）突襲委內瑞拉並逮捕總統馬杜羅，馬杜羅昨日在紐約聯邦法院面對包括毒品恐怖主義、共謀進口可卡因等四項刑事指控俱不認罪。另《路透社》昨日報道，美國總統特朗普威脅可能對哥倫比亞政府採取軍事行動，並對記者表示，這樣的行動「聽起來不錯」。報道指，特朗普對記者的表態使外界看到了美國可能進一步在拉丁美洲進行軍事干預的可能性，並暗示如果哥倫比亞和墨西哥不減少向美國輸送非法毒品的流量，也可能面臨軍事行動。現貨黃金昨日暴漲116.61美元或2.69%，收報每盎司4448.87美元。FXStreet分析師Christian Borjon Valencia指，在美國對委內瑞拉發動打擊後，地緣政治緊張局勢升級，推動避險資金流入黃金。此外，受疲軟的美國ISM製造業PMI影響，黃金價格也隨之走高。美國ISM製造業PMI在2025年12月降至47.9，低於預期的48.3，顯示製造業活動進一步惡化。Valencia指，短期內地緣政治風險或將推動黃金進一步走高，向每盎司4549美元的歷史紀錄高位發起挑戰。*瑞銀：若政治或金融風險惡化，金價甚至衝上5400美元*瑞銀認為，央行持續增持、ETF資金流入增加及實體黃金需求走強，將為金價提供堅實支撐。瑞銀財富管理投資總監辦公室(CIO)發布最新報告，展現強烈看好態度，並指這波強勁反彈已使黃金達到1979年以來表現最強的一年。展望2026年，受實際利率下行、全球經濟不確定性上升以及美國中期選舉與財政壓力等政策變數驅動，黃金需求有望保持穩步增長。隨著市場對於美國財政可持續性的擔憂加深，央行與投資者正轉向青睞如黃金般無對手風險的實物資產。官方部門在推動市場發展中扮演關鍵角色，瑞銀預測2026年全球央行黃金淨購買量將從先前預估的900噸上修至950噸，顯示各國增持儲備意願依然強烈。在投資面部分，瑞銀預期黃金ETF熱度將維持高位，2026年資金淨流入預計達825噸，遠超2010至2020年的年平均水準。不過，儘管美國利率下行預期與政府債務壓力強化了黃金避險屬性，若美國聯儲局意外轉向鷹派，或大選後進入盤整期，金價仍可能面臨階段性下行壓力。總體而言，瑞銀繼續看好黃金後市，並將2026年3 月、6月與9月的目標價從每盎司4500美元調升至5000美元；預測2026年底受美國中期選舉結束影響，金價可能小幅回落至4800美元。不過，若政治或金融風險進一步惡化，評估金價甚至有望衝上5400美元的高位。瑞銀強調，黃金仍是極具吸引力的資產，亦是投資組合中不可或缺的風險對沖工具。*調查：分析師平均料金價年底升至4610美元，高盛估見4900美元*值得一提，金價2025全年大升64%，英國《金融時報》意見調查顯示，分析師預期，金價迭創新高的漲勢將延續到2026年，但在飆升一年後，漲勢可能趨緩。該報訪調11位分析師平均預期，金價2026年年底前可望升至每盎司4610美元。對金價後市最樂觀的MKS Pamp分析師席爾茲預測，金價有望漲上每盎司5400美元，並指其他分析師近年來的預測一直太保守。他指貶值交易周期才剛開始。所謂「貶值交易」，意指一些投資者押注美元貶值，所以把資金轉入黃金。高盛分析師湯瑪斯預期，年底前金價可望升上每盎司4900美元；若更多投資者為分散投資風險而買進，金價還有可觀的上行空間。她指，整體而言，目前黃金佔投資組合的比重仍偏低，並估計黃金在美國投資者的資產配置比重每增加0.01個百分點，就會讓金價進一步上漲大約1.4%。摩根大通分析師卡涅娃預估，2026年央行總計將買進大約755公噸的黃金，比近幾年略減，但足以在2028年之前把金價推上6000美元。受訪分析師當中，最看淡金價後市包括麥格理集團商品策略主管泰勒。他表示，金價變得更難預測，因為如今大致由投資者情緒驅動，已變得跟供需基本面脫節。他預料2026年金價可能小跌，到第四季跌到4200美元。StoneX分析師歐康奈爾更認為金價可能跌到3500美元。他表示，金價對大多數的利多因素已充分反應過了，除非某個黑天鵝事件發生，否則或許不會湧現另一波投資熱潮。Natixis分析師達哈達列舉一些潛在利空因素，例如金飾需求減弱和聯儲局降息循環可能在2027年告終。他預估，到2026年第四季，黃金均價可能降到4200美元。*花旗：紫金董事長退任不影響前景，仍為行業首選予目標價39元*另外，花旗近日發表研報指，於2025年12月31日參加了紫金礦業的股東特別大會，紫金創始人兼董事長陳景河正式退休，部分投資者對此表示擔憂並獲利了結，儘管他仍將擔任公司高級顧問和終身榮譽董事長。花旗認為，這些擔憂是沒有根據的。該行指，陳景河選擇退休的主要原因是認為是時候將控制權移交給管理團隊，這是將紫金這家國有企業從「創始人驅動」轉變為「機制驅動」的必要步驟，這正是紫金管理團隊如此強大的部分原因。花旗維持紫金為該行板塊首選，目標價39港元，評級為「買入」。另麥格理早前稱，招金礦業(01818)持續擴大其黃金礦場組合，透過勘探實現有機增長。麥格理將招金2025至2027年淨利潤預測分別上調10%、74%及50%，至36.17億、49.91億及42.93億元人民幣，以反映預期金價較高及成本更高；目標價42港元，維持「跑贏大市」評級。該行又指，近期行業活動披露，公司的關鍵項目海域金礦正處於建設階段，預計將於2027年底至2028年初投產。另外，該行對金價持正面看法，而招金礦業作為低成本的純黃金企業，是金價上升的主要受惠者。*伍禮賢：金價中長期料續創新高，惟短線升至4500美元可先獲利*光大證券國際證券策略師伍禮賢於今日《開市Good Morning》節目指，對整體有色金屬板塊都較看好，在港上市的資源類股份包括江西銅(00358)及金礦股都可逢低留意，當然，若以委內瑞拉今次事件來看，短期加劇了投資者避險情緒，增加對大宗商品的需求，包括金價及銀價近兩日都升得較急。部署策略方面，若看中長期，金價有機會繼續創新高，2026年目標定於每盎司4950美元，所以無論有否委內瑞拉今次政局變化，金價向上趨勢都未必有太大變化，反而對短期投資者來說，部署策略可能有些調整，本來買了金屬板塊，期待走勢平穩向上，但隨著今次金價急升，不妨趁其短線升至4500美元附近先行獲利或減磅，待金價再度回落才去捕捉其中長期升浪。南方東英資產管理有限公司銷售及產品策略部副總裁張健朗於同一節目指，最近委內瑞拉事件令地緣政局再度升級，加上美元指數早前繼續回落，都有利金價，若想博金價再升可部署黃金ETF如FL二南方黃金(07299)，但之前金價也曾回到4200、4300美元，故見有小量投資者開始有食胡，若嫌近期金價較高，也可待其稍為回落再部署。今年地緣政治一定持續，若認為黃金整體上升趨勢未完，不妨待其回調時部署。金礦股今早普遍造好，紫金礦業半日升5.02%收報38.46元，招金礦業升7.35%報34.48元，山東黃金(01787)升4.1%報38.1元，紫金黃金國際(02259)升3.62%報148.9元，赤峰黃金(06693)升2.26%報31.64元，靈寶黃金(03330)升2.25%報19.53元，中國黃金國際(02099)升3.39%報164.6元。黃金ETF方面，SPDR金ETF(02840)升0.92%報3197元，價值黃金ETF(03081)升0.87%報20.96元，FL二南方黃金升2.11%報28.06元。撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉