06/01/2026 19:17

《再戰明天》歐元區公布CPI，美國公布ADP就業變動

《經濟通通訊社6日專訊》歐元區公布CPI，及美國公布ADP就業變動，料為周三（7日）市場焦點。



*中國公布外匯儲備，德國公布零售銷售*



各國沒重要經濟活動。數據方面，周三中國公布12月外匯儲備，料由33463.7億美元升至33610億美元。8:30am（本港時間．下同），澳洲公布11月建築許可，月率料由下滑6.4%改善至升2%；11月消費者物價指數年率升幅料由3.8%收窄至3.6%。3:00pm，德國公布11月零售銷售，月率升幅料由0.1%擴大至0.2%。4:30pm，香港公布12月外匯儲備。6:00pm，歐元區公布12月消費者物價指數，月率料由下滑0.3%改善至升0.2%，年率升幅料由2.2%收窄至2%。9:15pm，美國公布12月ADP就業變動，料由負3.2萬升至5萬。11:00pm，美國公布10月耐用品訂單，料由0.5%逆轉至下滑2.2%；10月工廠訂單料由0.2%逆轉至下滑1.2%。



此外，明日富衛集團(01828)將有基石投資者持股解禁。(wa)