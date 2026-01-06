06/01/2026 17:30

免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 亞洲及新興市場股市升約三成，跑贏成熟市場

▷ 該行維持看好美股及內地與香港以外亞洲股市，AI產業列主要推動引擎 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社6日專訊》大新銀行經濟研究及投資策略部今日發表2026年第一季市場導航，環球股市連續第三年錄得近20%的強勁回報。由於美元走弱，加上大中華及南韓等股市顯著造好，帶動亞洲及新興市場升約三成，跑贏成熟市場。該行表示，展望2026年，美元走向及各國財政隱憂，或左右整體的投資格局。美國通脹回落之路仍有障礙，聯儲局官員對減息前景看法仍有較大分歧，美元走向未有明確方向。此外，美、日、英、法等成熟國家財政狀況引起市場關注，若情況未有改善，財赤及債務問題可能會推高長期債券孳息率。該行維持主權債券及投資級別企業債券的中性觀點，預料短期債券表現或較長期債券為佳。而對目前估值高企的環球股票來說，財赤問題也是另一不得不防的風險。*人工智能相關產業發展仍然是推動股市的主要引擎*該行指出，維持看好美股，及內地與香港以外其他亞洲股市表現。人工智能相關產業發展仍然是推動股市的主要引擎，美國、台灣及南韓龍頭科企在半導體等技術仍領先，並有足夠的護城河抵禦競爭。人工智能企業競爭加快，企業資本開支趨於理性，投資者需要警惕人工智能企業盈利表現 能否持續符合市場的樂觀預期該行提及，地緣政治再添亂象，或帶動避險情緒。俄烏的和平談判有望取得進展，不過北亞地區局勢再有波瀾，南美、中東局勢再添新亂局，或帶動避險情緒回升，增加股市及商品價格的波動性。該行表示，美國可能進一步減息、人民幣走勢偏強、加上人工智能模型及應用取得進展，中央加大力度支持科技產業，均為內地A股及香港股市帶來支持。不過，整體大市估值並不便宜，內地經濟動力疲弱，而且內地房地產持續低迷，房企陷入財困，或限制內地A股及香港股市進一步突破的動力。(bn)