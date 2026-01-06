06/01/2026 11:33
《港元利率》拆息全線向上，一個月拆息連升兩日報2.98厘
《經濟通通訊社6日專訊》拆息全線向上，而與樓按相關的一個月拆息連升兩日報2.97869厘，升30.643基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.99071厘，升17.464基點。
隔夜息報3.29786厘，升63.631基點；一周拆息升39.667基點，報3.06893厘，兩周則升36.595基點，報3.03821厘。長息方面，六個月拆息升13.452基點，報3.01958厘，一年期則升8.125基點，報3.07696厘。
港元匯價今日在7.7870-7.7814之間上落，最新報7.7854。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.29786
|+63.631
|一周
|3.06893
|+39.667
|兩周
|3.03821
|+36.595
|一個月
|2.97869
|+30.643
|兩個月
|2.97917
|+19.369
|三個月
|2.99071
|+17.464
|六個月
|3.01958
|+13.452
|一年
|3.07696
|+8.125
