免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 施羅德投資調高經濟軟著陸概率，調低硬著陸

▷ 歐央行預計不加息，短期英國國債受關注

▷ 美聯儲資產購買計劃利好短期美債 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道6日專訊》施羅德投資環球無約束固定收益主管Julien Houdain指，主要經濟體掀起新一輪加息預期，推高了債券收益率，惟此輪走勢已反應過度。隨著經濟「軟著陸」的可能性增加，這種市場錯位正帶來具吸引力的入場時機。儘管美國依然是環球金融市場的主要影響因素，但過去一個月推動債息攀升的主力卻來自美國以外。亞洲、歐洲及美元區經濟體已由原先預期減息，轉為消化未來12個月的加息預期。在部分地區，市場的反應為時過早且幅度過大。施羅德投資調高了經濟「軟著陸」情境的概率，這顯然是最可能出現的結果。「硬著陸」的機會則被調低，此舉反映部分勞動市場指標，例如小型企業的招聘意願已浮現初步回穩的跡象。同時，考慮到短期通脹前景溫和（相對於債券市場已反映的預期）、對2025年第四季經濟增長溫和放緩的預測，以及新任聯儲局主席可能偏向鴿派，視經濟「無著陸」為發生概率最低的情境。*料歐央行不會加息，英通脹放緩前景利短期英債*投資市場急速反映發達市場央行加息預期，為選擇性地增持債券倉位提供了機會。近期的債息升勢，正為過去一直持審慎態度的經濟體（如歐元區）提供了建立長倉的良機，同時在日本和加拿大也帶來了更具策略性的債市投資機會。雖然不認為歐洲央行會再度減息，但基於通脹前景溫和，同樣不預期該行會加息（與市場定價所反映的不同）。英國步入2026年之際的通脹放緩前景，使短期英國國債具備吸引力。基於通脹放緩跡象、勞動市場狀況放鬆，以及11月份英國預算案預示2026年將出現輕微財政緊縮，英國較短年期（五年或以下）的國債仍然是看好的長倉選擇。*美國勞動市場仍顯脆弱，料利率市場曲線趨陡峭*一方面，相信在「大而美法案」(One Big Beautiful Bill)增加對消費者的財政支持下，美國經濟增長至2026年將保持良好。另一方面，當地勞動市場仍顯脆弱，而這正是聯儲局雙重政策目標的其中一環。因此，就純粹的方向性押注而言，更佳債券投資機遇在其他地區出現。反之，持續預期美國利率市場的曲線將趨向陡峭。10年期與30年期債券跑輸兩年期及五年期債券，正正反映了美國經濟疲弱的財政狀況（龐大預算赤字及持續上升的債務與GDP比率），以及聯儲局可能因美國勞動市場短暫疲軟而過度放鬆貨幣政策、造成經濟過熱的潛在風險。在執筆之時，特朗普總統尚未確認新任聯儲局主席人選，但任何對聯儲局獨立性的威脅，都將支持這項曲線趨陡的交易策略。*聯儲局買債利好短期美債，維持對企業信貸審慎*在平靜的一個月中，美國投資市場一個值得注意的發展是12月的聯邦公開市場委員會(FOMC)議息會議。會上他們一如預期減息，同時亦宣布將透過資產購買再次擴大資產負債表規模，即所謂的「儲備管理購買」(Reserve management purchases)。此計劃並非顛覆性的舉措，亦非傳統意義上的「量化寬鬆」：聯儲局主要買入最多三年期的國債券，其目的在於技術性操作，而非由貨幣政策驅動。儘管如此，此舉對短期美國國債以至全球整體資金流動性前景均屬利好。企業信貸方面，由於息差估值極窄（息差反映投資者為承受額外信貸風險所獲得的溢價），維持審慎看法，但考慮到具支持性的宏觀環境，對各類信貸資產的評級進行了輕微上調。倘若息差擴闊，將會更為看好，並視之為增加債券風險承擔的良機。與此同時，機構按揭抵押證券(Agency Mortgage-Backed Securities)及有擔保債券(covered bonds)仍然是在債券配置中的首選。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。