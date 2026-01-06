直播中 : 開市Good Morning - 港股連升兩日 企穩26000水平 北水回歸支撐港股？
直播中 : 開市Good Morning - 港股連升兩日 企穩26000水平 北水回歸支撐港股？
26,623.09
+275.85
(+1.05%)
26,676
+302
(+1.15%)
高水53
9,225.01
+76.54
(+0.84%)
5,835.69
+94.06
(+1.64%)
353.97億
4,040.65
+17.23
(+0.428%)
4,741.90
+24.15
(+0.512%)
13,929.60
+100.97
(+0.730%)
2,738.67
+24.57
(+0.91%)
93,971.1200
+111.4100
(0.119%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9829
恒生指數
26,623.09
+275.85
(+1.05%)
期指
高水53
26,676
+302
(+1.15%)
國企指數
9,225.01
+76.54
(+0.84%)
科技指數
5,835.69
+94.06
(+1.64%)
大市成交
353.97億
股票
328.34億
(92.758%)
窩輪
4.02億
(1.134%)
牛熊證
21.62億
(6.107%)
即時更新：06/01/2026 09:41
可賣空股票總成交
2,587.37億
主板賣空
545.41億
(21.080%)
更新：05/01/2026 16:59
上証指數
成交：1,737.82億
4,040.65
+17.23
(+0.428%)
滬深300
4,741.90
+24.15
(+0.512%)
深証成指
13,929.60
+100.97
(+0.730%)
MSCI中國A50
2,738.67
+24.57
(+0.91%)
比特幣
資料由Binance提供
93,971.1200
+111.4100
(0.119%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9829
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

06
八月
香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 月 6 日向公眾開放 香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 月 6 日向公眾開放
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 ...
推介度：
06/08/2025 - 23/02/2026
24
十二月
東涌昂坪360｜《尋秦記》電影版登陸昂坪360　與賓客一同穿越古今 古天樂為電影《尋秦記》特別版 BE@RBRICK揭幕　復刻兵馬俑造型 東涌昂坪360｜《尋秦記》電影版登陸昂坪360　與賓客一同穿越古今 古天樂為電影《尋秦記》特別版 BE@RBRICK揭幕　復刻兵馬俑造型
親子活動
東涌昂坪360｜《尋秦記》電影版登陸昂坪360　與賓客一同穿越古今 古天樂為電影《尋秦記》特別版 B...
推介度：
24/12/2025 - 31/01/2026
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09992 泡泡瑪特00005 滙豐控股00981 中芯國際09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ02318 中國平安
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

不殺馬杜羅，特朗普想做何種交易？

05/01/2026 16:33
大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最新重要數據
美國-製造業採購經理人指數
公佈值
51.80
公佈日期
02/01/2026 22:45
加拿大-製造業採購經理人指數
公佈值
48.60
公佈日期
02/01/2026 22:30
巴西-製造業採購經理人指數
公佈值
47.60
公佈日期
02/01/2026 21:00
HIBOR 同業拆息
隔夜
2.66%
1個月
2.67%
3個月
2.82%
更新：05/01/2026 11:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處