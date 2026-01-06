06/01/2026 09:19
【聚焦人幣】人幣中間價升57點子，三連升報7.0173，續創逾15個月高
《經濟通通訊社6日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0173，較上個交易日升57點子，三連升，續創2024年9月30日以來逾15個月新高，較《路透》預測偏弱逾440點至紀錄最大，上個交易日報7.0230。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.0173
|-57.00
|1歐元/人民幣
|8.1919
|-108.00
|100日圓/人民幣
|4.4664
|+4.00
|1港元/人民幣
|0.9016
|+2.00
|1英鎊/人民幣
|9.4562
|+394.00
|1澳元/人民幣
|4.6862
|+45.00
|1紐元/人民幣
|4.0347
|+40.00
|1新加坡/人民幣
|5.4518
|+90.00
|1瑞郎/人民幣
|8.8224
|-118.00
|1加元/人民幣
|5.0742
|-203.00
|1人民幣/林吉特
|0.5806
|+17.30
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.6050
|+1126.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.3405
|-134.00
|1人民幣/韓元
|207.1900
|+71.00