06/01/2026 09:36

《行業數據》2025年前11月中國對委內瑞拉汽車出口超1.7萬輛，增130%

《經濟通通訊社6日專訊》據《第一財經》報道，乘聯分會秘書長崔東樹提供的數據顯示，2025年1至11月，中國對委內瑞拉共出口17099輛汽車，增速達130%。其中，乘用車出口了10201輛，增速達166%；貨車出口6481輛，增速為99%。



此前，據商務部網站公開信息，2024年10月委內瑞拉《銀行與商業報》曾報道，汽車相關人士表示，預計2024年委內瑞拉新車市場銷量約1.7萬至1.8萬輛，2025年有望升至3萬輛，同比增長70%。



長安汽車(深:000625)委內瑞拉經銷商羅貝托表示，長安在委乘用車新車市場居第三名，預計2025年在委銷量增至2500輛，同比增長15%至20%。網站信息還顯示，江淮汽車(滬:600418)在當時佔委新車市場的份額約27%，主要車型是皮卡和卡車，95%的江淮汽車在委本地組裝，月組裝能力約500台。(wn)