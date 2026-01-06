06/01/2026 10:29

【ＡＩ】豆包AI眼鏡據報第一代規劃約10萬台，採用高通AR1芯片

《經濟通通訊社6日專訊》據《藍鯨科技》報道，從供應鏈處獲悉，字節或將延續在AI硬件上的謹慎投放策略，字節豆包AI第一代眼鏡總規劃數量約10萬台，主要面向豆包資深用戶，並不打算公開對外銷售。



據了解，字節豆包AI眼鏡第二代已在研發中，目前尚未量產。至於二代是否向普通消費者開放銷售，仍處於未定階段，預計仍需數月才能確定。另外，在核心硬件方案上，字節豆包AI眼鏡採用高通AR1芯片，而非此前市場傳聞的恒玄2800芯片外掛ISP芯片。



此前，《藍鯨科技》報道稱，字節豆包AI眼鏡由字節跳動與龍旗科技(滬:603341)聯合研發，並即將進入出貨階段。(wn)