06/01/2026 15:58

【抓捕馬杜羅】摩通：委國事件料主要影響中國「茶壺」煉油廠和政策性銀行

《經濟通通訊社6日專訊》投行摩根大通指出，根據該行股票策略和基本面股票分析，委內瑞拉政權更迭對中國帶來的負面影響，可能主要落在民營領域的「茶壺」煉油廠和政策性銀行。



該行首席中國股票策略師劉鳴鏑在一份報告指出，中國一直在以低於市場價格從伊朗和委內瑞拉進口原油，而委內瑞拉原油主要由中國的「茶壺」煉油廠（即規模較小的私營煉油廠）加工，這些煉油廠可能會面臨更高的成本並轉而使用其他品質的原油。



*中國四大行均未在委內瑞拉開展業務*



另據估計，委內瑞拉拖欠中國的貸款總額約為200億美元，這些貸款將通過「石油換貸款」項目以原油形式償還，當中大部分是委內瑞拉欠中國政策性銀行的，而且由於美國的制裁，中國四大銀行均未在委內瑞拉開展業務。



「總體而言，2024年至2025年，委內瑞拉的出口約80-90%是原油及相關產品，考慮到當地經濟規模，中國上市公司面臨的風險敞口微不足道。」她說。



另一方面，中國新近公布超出預期的12月宏觀數據，以及超出預期的房地產和以舊換新補貼政策，促使摩通將2025年第四季度/2025年全年/2026年中國實際GDP同比增長預測，分別從4.2%/4.9%/4.4%，上調至4.5%/5.0%/4.5%。(ry)