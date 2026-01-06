06/01/2026 14:52

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 花旗預計2026年中國經濟實際增速4.7%

▷ 2026年出口同比增速或放緩至3%

▷ 政策含1萬億財政刺激及降息降準 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社6日專訊》花旗集團最新報告稱，中國經濟的「K型增長模式」可能已經固化、並正在自我強化，導致宏觀和微觀出現明顯背離，需要政策大力推動才能打破這一循環，但這種情形料不會在2026年出現。花旗首席中國經濟學家余向榮在2026中國經濟展望報告中預計，中國政府2026年繼續將經濟增速目標設在5%左右，實際增速料在4.7%；宏觀政策將溫和擴張、但不激進，包括1萬億元人民幣增量財政刺激、降息20個基點和降準50基點。預計人民幣整體升值，美元兌人民幣可能逐步邁向6.8。「2025年投資者對中國的敘事出現了顯著的正向轉變。多數好消息集中在新經濟領域和供給側，舊經濟和內需則持續承壓。」他表示。余向榮指出，K型的上行的一端提振股票市場，帶動整體經濟擴張；下行一端則持續壓制居民信心；儘管宏觀敘事從總體增長平穩轉向新經濟崛起，但並未實質性扭轉微觀層面的情緒與信心。由於外需和地位日益上升的新經濟支撐了名義經濟增長，幫助實現既定的增速目標，「國內政策調整的緊迫性也隨之下降，進而制約了內需的全面復甦。」余向榮稱，無論出口還是新經濟尚無法帶來足夠廣泛的利多，以對沖房地產下行對經濟整體的拖累，亦難以惠及整體經濟。「因此，宏觀表現與微觀感受之間的背離持續加深。」他說。*今年出口同比增速或放緩至3%*余向榮又預計，在2025年高基數影響下，2026年中國出口同比增速可能從去年的約5.1%放緩至3%，淨出口對GDP增長的貢獻率可能下降至0.8個百分點，但不會變成經濟增長的拖累。同時，鼓勵進口尤其是自發展中國家進口的政策，以及基建投資回升可能帶動大宗商品進口，料支撐中國進口同比增速將從2025年的-0.5%加快至2026年的2%。(ry)