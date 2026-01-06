06/01/2026 09:40

【聚焦人幣】中間價續創逾15月高，人幣即期開市貶34點子，報6.9840

《經濟通通訊社6日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.0173，較上個交易日升57點子，三連升，續創2024年9月30日以來逾15個月新高，較《路透》預測偏弱逾440點至紀錄最大。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開34點子，報6.9840，上個交易日即期匯率收盤報6.9806。



隔夜美元震盪回落，人民幣中間價持續回升，不過監管層持續加碼對單邊預期的過濾，助力緩和升勢。市場焦點逐漸從委內瑞拉事件轉回到一系列關鍵美國經濟數據，以尋找有關貨幣政策前景的線索，這利於人民幣進一步回升。



招行金融市場部觀點指出，委內瑞拉事件或許短暫提振避險情緒、支撐美元，但持續性存疑。受春節前結匯需求支撐，人民幣匯率預計保持相對強勢。(jq)