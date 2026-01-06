06/01/2026 16:39

【聚焦人幣】人幣即期收跌7點子，止三連升，報6.9813

《經濟通通訊社6日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9813，較上個交易日4時30分收盤價跌7點子，止三連升，全日在6.9784至6.9863之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升54點子，報6.9773。



今日人民幣兌一美元中間價報7.0173，較上個交易日升57點子，三連升，續創2024年9月30日以來逾15個月新高，較《路透》預測偏弱逾440點至紀錄最大。



市場人士稱，監管一邊通過中間價釋放維穩信號，同時大行在即期和掉期市場操作，緩解結匯需求對市場的衝擊，預計春節前人民幣即期仍有望延續穩中略升走勢。另外A股市場表現強勁，風險偏好持續回暖，資金若流入也會助力匯價回升。



申萬宏源證券宏觀團隊最新觀點認為，隨著「待結匯」邏輯的逐步釋放、名義GDP的修復、中美貿易摩擦的邊際降溫，人民幣韌性有望延續。



招商銀行金融市場部稱，若委內瑞拉事件無更多進展，避險邏輯對美元指數的支撐難以難持續，市場仍會回歸降息交易，本周的關注重點也將重新回歸至美國12月ADP、非農等就業數據。(jq)