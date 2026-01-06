06/01/2026 11:30
《Ａ股焦點》紫金礦業A漲超5%，市值一度突破1萬億人民幣
《經濟通通訊社6日專訊》A股有色板塊升勢凌厲，銅、鋁等工業金屬方向領漲，洛陽鉬業(滬:603993)、宏創控股(深:002379)、紫金礦業(滬:601899)等漲超5%，股價創歷史新高，紫金礦業A股總市值一度突破1萬億元人民幣。中國鋁業(滬:601600)、華友鈷業(滬:603799)、雲鋁股份(深:000807)、江西銅業(滬:600362)等齊漲。
當地時間5日，倫敦基本金屬全線上漲，LME期錫漲5.32%報42560.0美元/噸，LME期銅漲4.96%報13087.5美元/噸，LME期鎳漲2.79%報17290.0美元/噸，LME期鋅漲2.59%報3208.0美元/噸，LME期鋁漲2.47%報3090.0美元/噸。(sl)
