06/01/2026 16:31

【抓捕馬杜羅】中國外交部：堅決反對美國肆意踐踏委內瑞拉主權安全

《經濟通通訊社6日專訊》中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上回應了多項關於委內瑞拉局勢的提問。對於中方是否承認羅德里格斯領導的委內瑞拉臨時政府，又會否呼籲對美國實施制裁，毛寧表示，中方尊重委內瑞拉的主權獨立，尊重委內瑞拉政府按照本國的憲法和法律作出的安排；美國作為安理會的常任理事國，無視國際社會的嚴重關切，肆意踐踏委內瑞拉的主權安全，中方對此堅決反對，「我們支持安理會履行維護國際和平與安全的首要責任」。



毛寧批評，美方無視委內瑞拉總統馬杜羅國家元首身份，公然在國內法院「起訴」並進行所謂「審判」，嚴重侵犯委內瑞拉國家主權，嚴重破壞國際關係穩定。毛寧強調，中方一貫主張各國都應當尊重他國人民自主選擇的發展道路，遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則，大國尤應帶頭，「沒有哪個國家可以充當國際警察，沒有哪個國家可以自詡為國際法官」；任何國家都不能將本國的規則凌駕於國際法之上。中方呼籲美方立即釋放馬杜羅總統和夫人，並確保他們的人身安全。(sl)