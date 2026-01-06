直播中 : 開市Good Morning - 港股連升兩日 企穩26000水平 北水回歸支撐港股？
直播中 : 開市Good Morning - 港股連升兩日 企穩26000水平 北水回歸支撐港股？
26,619.35
+272.11
(+1.03%)
26,668
+294
(+1.11%)
高水49
9,223.13
+74.66
(+0.82%)
5,834.17
+92.54
(+1.61%)
359.50億
4,042.23
+18.81
(+0.468%)
4,745.80
+28.05
(+0.595%)
13,931.12
+102.49
(+0.741%)
2,737.99
+23.89
(+0.88%)
93,971.1200
+111.4100
(0.119%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9829
01
八月
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格的故事與聲音 大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格的故事與聲音
展覽 文化藝術
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格...
推介度：
01/08/2025 - 07/06/2026
免費
19
六月
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界 尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
文化藝術 音樂會
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
推介度：
19/06/2026 - 20/06/2026
