06/01/2026 09:40

【外圍經濟】特斯拉上月英國銷量按年下跌逾29%

《經濟通通訊社6日專訊》最新公布的行業數據顯示，去年12月，特斯拉在英國的新車註冊量按年下降29%以上。



根據New AutoMotive的數據，特斯拉上個月在英國的註冊量降至6323輛。2025年全年，特斯拉在英國的銷售量下降8.9%。



相較之下，競爭對手比亞迪在英國的銷售量大幅增長，12月新車註冊量躍升近五倍，至5194輛。



*英國12月份商店價格上升*



與此同時，根據NielsenIQ和行業協會英國零售商協會周二（6日）發布的月度商店價格指數，按年計算，英國12月份商店價格通脹率從11月份的0.6%升至0.7%。12月份食品通脹率從上月的3.0%升至3.3%，而非食品價格較去年同期下降0.6%，與11月份的降幅持平。



該報告稱，通脹可能已經見頂，但疲軟的消費者人氣可能會持續。2026年，促銷和更低的價格將繼續受到購物者青睞。(rc)