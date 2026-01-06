06/01/2026 09:41

【特朗普當政】丹麥首相發出警告，若美國攻擊格陵蘭將意味著北約終結

《經濟通通訊社6日專訊》丹麥首相弗雷澤里克森表示，如果特朗普攻擊丹麥的格陵蘭，將意味著北大西洋公約組織的終結。



雷澤里克森受訪時表示：「當美國總統表示他想要格陵蘭時，人們應當認真對待。我要明確 指出，如果美國選擇對另一個北約國家發動軍事攻擊，那麼一切都將中止，包括北約本身，以及第二次世界大戰結束以來建立起來的安全體系。」



在周末美軍突襲加拉加斯、抓捕委內瑞拉總統馬杜羅之後，美國總統以安全考慮為由堅持接管格陵蘭的立場，已引起哥本哈根官員的警覺。特朗普長期以來一直主張，美國必須控制格陵蘭以確保自身安全。(rc)