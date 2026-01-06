26,754.99
+407.75
(+1.55%)
26,817
+443
(+1.68%)
高水62
9,268.50
+120.03
(+1.31%)
5,851.08
+109.45
(+1.91%)
1,385.95億
4,060.83
+37.41
(+0.930%)
4,763.48
+45.73
(+0.969%)
13,918.99
+90.36
(+0.653%)
2,736.56
+22.46
(+0.83%)
93,748.2600
-111.4500
(-0.119%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9915
06/01/2026 11:10
05/01/2026 16:59
資料由Binance提供
etnet專輯

