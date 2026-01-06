06/01/2026 10:38

【抓捕馬杜羅】特朗普：美國或補貼能源公司以重建委內瑞拉石油產業

《經濟通通訊社6日專訊》美國總統特朗普表示，美國可能會補貼能源公司重建委內瑞拉的石油產業，說服企業在該國投資。



特朗普周一（5日）在受訪時表示，讓美國石油公司在委內瑞拉擴大業務的計劃，可能在不到18個月內啟動並運行。他稱：「我認為我們可以在更短時間內完成，但將耗資巨大。計劃需要投入巨額資金，石油公司會花這筆錢，然後他們會通過我們的補償或通過收入獲得回報。」



不過，特朗普並未就如何恢復石油生產，以及過渡期間由誰來控制收入等問題給予具體資訊。



當被問及是否與埃克森美孚、雪佛龍和康菲石油的高管談過時，特朗普表示，現在透露他是否與任何人進行過對話為時過早，並補充說「我與每個人都談。」



知情人士稱，美國能源部長賴特計劃本周與石油業高層進行會談。賴特本周將出席在美國邁阿密舉行的高盛能源、清潔技術和公用事業大會。雪佛龍、康菲石油和其他公司的管理人員也計劃出席此次大會。(rc)