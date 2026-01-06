26,754.79
+407.55
(+1.55%)
26,810
+436
(+1.65%)
高水55
9,265.59
+117.12
(+1.28%)
5,842.73
+101.10
(+1.76%)
2,115.16億
4,069.58
+46.16
(+1.147%)
4,770.73
+52.98
(+1.123%)
13,978.25
+149.62
(+1.082%)
2,738.46
+24.36
(+0.90%)
93,656.0000
-203.7100
(-0.217%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9917
恒生指數
26,754.79
+407.55
(+1.55%)
期指
高水55
26,810
+436
(+1.65%)
國企指數
9,265.59
+117.12
(+1.28%)
科技指數
5,842.73
+101.10
(+1.76%)
大市成交
2,115.16億
股票
1,916.35億
(90.601%)
窩輪
66.58億
(3.148%)
牛熊證
132.23億
(6.252%)
即時更新：06/01/2026 14:10
可賣空股票總成交
1,403.65億
主板賣空
214.42億
(15.276%)
半日數據，更新：06/01/2026 12:40
上証指數
成交：9,887.20億
4,069.58
+46.16
(+1.147%)
滬深300
4,770.73
+52.98
(+1.123%)
深証成指
13,978.25
+149.62
(+1.082%)
MSCI中國A50
2,738.46
+24.36
(+0.90%)
比特幣
資料由Binance提供
93,656.0000
-203.7100
(-0.217%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9917
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

山今老人解構秋葵營養價值！降三高、鞏固免疫系統、助消化樣樣得...
中醫養生 山今養生智慧

山今老人解構秋葵營養價值！降三高、鞏固免疫系統、助消化樣樣得...
轉季乾冷天氣宜每日敷面膜保濕？選購紙面膜的2大秘訣:敷面膜後...
Beauty 美麗同頻

轉季乾冷天氣宜每日敷面膜保濕？選購紙面膜的2大秘訣:敷面膜後...
家居保險三大保障怎樣買？
財富管理 女子愛財

家居保險三大保障怎樣買？
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09992 泡泡瑪特00005 滙豐控股09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ00981 中芯國際02318 中國平安
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

賴清德引戰，卻乏兵源武器

06/01/2026 09:05
大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
HIBOR 同業拆息
隔夜
3.30%
1個月
2.98%
3個月
2.99%
更新：06/01/2026 11:15
評論
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處