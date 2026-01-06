06/01/2026 13:20

【外圍經濟】銅價刷新紀錄高點，庫存囤積美國市場引發全球供應緊張擔憂

《經濟通通訊社6日專訊》倫敦金屬交易所3個月期銅周二（6日）一度飆升2%，突破13253美元，創出歷史新高，超過周一（5日）創出的紀錄。



市場擔憂特朗普政府可能對精煉銅徵收關稅，這種擔憂情緒推動銅流向美國市場，並可能導致世界其他地區面臨供應短缺。



混沌天成期貨研究主管Li Xuezhi表示，庫存過去起到緩衝作用，但現在都囤積在美國，所以緩衝消失，大家爭先恐後地搶購。



2026年伊始，基本金屬表現非常強勁。追蹤六種主要金屬的LMEX指數飆升至2022年3月以來最高水平。銅價自去年11月下旬以來，已累計上漲超過20%，而鋁價也升至三年多來的最高水平。(rc)