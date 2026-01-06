26,749.98
+402.74
(+1.53%)
26,809
+435
(+1.65%)
高水59
9,263.93
+115.46
(+1.26%)
5,842.39
+100.76
(+1.75%)
2,116.15億
4,069.33
+45.91
(+1.141%)
4,770.55
+52.80
(+1.119%)
13,978.10
+149.47
(+1.081%)
2,738.47
+24.37
(+0.90%)
93,656.0000
-203.7100
(-0.217%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9917
恒生指數
26,749.98
+402.74
(+1.53%)
期指
高水59
26,809
+435
(+1.65%)
國企指數
9,263.93
+115.46
(+1.26%)
科技指數
5,842.39
+100.76
(+1.75%)
大市成交
2,116.15億
股票
1,917.34億
(90.605%)
窩輪
66.58億
(3.146%)
牛熊證
132.23億
(6.249%)
即時更新：06/01/2026 14:10
可賣空股票總成交
1,403.65億
主板賣空
214.42億
(15.276%)
半日數據，更新：06/01/2026 12:40
上証指數
成交：9,893.66億
4,069.33
+45.91
(+1.141%)
滬深300
4,770.55
+52.80
(+1.119%)
深証成指
13,978.10
+149.47
(+1.081%)
MSCI中國A50
2,738.47
+24.37
(+0.90%)
比特幣
資料由Binance提供
93,656.0000
-203.7100
(-0.217%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9917
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

24
五月
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展 九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
展覽 文化藝術
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
推介度：
24/05/2025 - 24/05/2028
免費
17
一月
西九文化區安盛 x 竹翠公園｜AXA安盛呈獻《BLUE MOON WANDERLUST 馮允謙演唱會2026》 西九文化區安盛 x 竹翠公園｜AXA安盛呈獻《BLUE MOON WANDERLUST 馮允謙演唱會2026》
大型盛事 文化藝術
西九文化區安盛 x 竹翠公園｜AXA安盛呈獻《BLUE MOON WANDERLUST 馮允謙演唱會...
推介度：
17/01/2026 - 18/01/2026
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09992 泡泡瑪特00005 滙豐控股09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ00981 中芯國際02318 中國平安
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

賴清德引戰，卻乏兵源武器

06/01/2026 09:05
大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最佳銀行兌換
加元兌港元
電匯客戶買入
5.5993
電匯客戶賣出
5.6480
更新：06/01/2026 14:10:22
評論
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
93,656.00
-203.71
-0.217%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,221.1900
-3.8000
-0.118%
XRP-瑞波幣-XRP XRP 瑞波幣
2.3904
+0.0425
+1.810%
更新：06/01/2026 14:10
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處