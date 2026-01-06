06/01/2026 13:41

【外圍經濟】泡泡瑪特在墨西哥生產線開始營運，將供北美市場

《經濟通通訊社6日專訊》泡泡瑪特表示，在墨西哥的合作生產基地已投入營運，以滿足快速增長的北美市場對於玩具的強勁需求。



泡泡瑪特的發言人表示，墨西哥、柬埔寨和印尼的生產夥伴加入泡泡瑪特的供應網絡，泡泡瑪特並無自有工廠。



自從玩偶Labubu去年成為全球現象級產品以來，泡泡瑪特一直在提升產能。此外，泡泡瑪特正在加大對美國市場的投入，計劃今年將美國門市數量增加一倍。目前，泡泡瑪特在美國約有60家店以及100台自動販賣機。



不過，圍繞Labubu熱度可持續性的疑慮，仍然壓制泡泡瑪特在香港上市的股票價格。自去年8月創下紀錄新高以來，股價已下挫約40%。(rc)