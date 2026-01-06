26,698.06
+350.82
(+1.33%)
26,745
+371
(+1.41%)
高水47
9,250.06
+101.59
(+1.11%)
5,825.90
+84.27
(+1.47%)
2,680.97億
4,083.67
+60.25
(+1.497%)
4,790.69
+72.94
(+1.546%)
14,022.55
+193.92
(+1.402%)
2,751.23
+37.13
(+1.37%)
93,245.8100
-613.9000
(-0.654%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9928
恒生指數
26,698.06
+350.82
(+1.33%)
期指
高水47
26,745
+371
(+1.41%)
國企指數
9,250.06
+101.59
(+1.11%)
科技指數
5,825.90
+84.27
(+1.47%)
大市成交
2,680.97億
股票
2,470.20億
(92.139%)
窩輪
72.94億
(2.721%)
牛熊證
137.82億
(5.141%)
即時更新：06/01/2026 15:45
可賣空股票總成交
1,403.65億
主板賣空
214.42億
(15.276%)
半日數據，更新：06/01/2026 12:40
上証指數
成交：11,757.69億
4,083.67
+60.25
(+1.497%)
滬深300
4,790.69
+72.94
(+1.546%)
深証成指
14,022.55
+193.92
(+1.402%)
MSCI中國A50
2,751.23
+37.13
(+1.37%)
比特幣
資料由Binance提供
93,245.8100
-613.9000
(-0.654%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9928
24
十二月
01
八月
即將公佈經濟數據
巴西-FIPE 消費者物價指數(月率)
即將公佈
06/01/2026 16:00
前值
0.20%
市場預測
0.36%
法國-服務業採購經理人指數
即將公佈
06/01/2026 16:50
前值
51.40
市場預測
50.20
美元匯率-最大跌幅
THB 美元/泰銖
31.1620
-0.1480
-0.473%
SGD 美元/坡元
1.2794
-0.0035
-0.270%
JPY 美元/日圓
156.2480
-0.3600
-0.230%
更新：06/01/2026 15:45
最新重要數據
瑞士-製造業採購經理人指數
公佈值
45.80
公佈日期
05/01/2026 16:30
美國-製造業採購經理人指數
公佈值
51.80
公佈日期
02/01/2026 22:45
加拿大-製造業採購經理人指數
公佈值
48.60
公佈日期
02/01/2026 22:30
