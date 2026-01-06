06/01/2026 15:22

【外圍經濟】2025年日本貨幣基礎平均餘額按年減4.9%，18年來首次下降

《經濟通通訊社6日專訊》周二（6日）公布的數據顯示，隨著日本央行退出大規模政策支持，日本的貨幣基礎（即流通中的現金），在2025年出現18年來的首次下降。



數據顯示，2025年日本貨幣基礎平均餘額按年減4.9%，是自2007年日本央行開始上一輪升息周期以來的首次下降。



去年12月，日本貨幣基礎平均餘額為594.19萬億日圓（約3.79萬億美元），按年減9.8%，自2020年9月以來首次跌破600萬億日圓大關。



日本央行在2024年3月結束長達十年的刺激計劃，其中包括大規模資產購買、負短期利率和債券孳息率控制，理由是日本經濟正處於可持續實現2%通脹目標的邊緣。



自此以來，日本央行放慢購買日本政府債券的速度，並終止一項激勵金融機構增加貸款的融資計劃。



分析師預計，隨著日本央行繼續縮減購債規模和升息，日本的貨幣基礎將持續下降。(rc)