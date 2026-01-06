26,710.45
+363.21
(+1.38%)
26,684
-35
(-0.13%)
低水26
9,244.24
+95.77
(+1.05%)
5,825.26
+83.63
(+1.46%)
2,917.58億
4,083.67
+60.25
(+1.497%)
4,790.69
+72.94
(+1.546%)
14,022.55
+193.92
(+1.402%)
2,751.23
+37.13
(+1.37%)
93,417.4200
-442.2900
(-0.471%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9910
美元匯率-最大跌幅
THB 美元/泰銖
31.2110
-0.0990
-0.316%
SGD 美元/坡元
1.2796
-0.0033
-0.256%
JPY 美元/日圓
156.2620
-0.3460
-0.221%
更新：06/01/2026 17:15
即將公佈經濟數據
英國-服務業採購經理人指數
即將公佈
06/01/2026 17:30
前值
51.30
市場預測
52.10
英國-綜合採購經理人指數
即將公佈
06/01/2026 17:30
前值
51.20
市場預測
52.10
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.17%
3個月國債孳息率
3.64%
10年-3個月國債孳息率
0.53%
更新：05/01/2026 15:48
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
