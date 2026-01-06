06/01/2026 15:45

【外圍經濟】韓國股市指數首度突破4500點，三星與SK海力士股價創新高

《經濟通通訊社6日專訊》韓國KOSPI指數周二收盤上漲67.96點，即1.52%，報4525.48點，有史以來首次突破4500點大關，主要受半導體、證券、造船等產業的股價上漲所推動。



周二的成交量為4.9284億股，成交量為25.27萬億韓元（約174億美元），482隻個股下跌，394隻股票上漲。



散戶投資者當天淨買進5975.5億韓元股票，抵銷了外國投資者和機構的淨拋售（分別為6188.3億韓元和689.3億韓元）。



三星電子股價收在創紀錄的13.89萬韓元，其競爭對手SK海力士以72.6萬韓元收盤，也打破先前的歷史最高紀錄。今年以來，三星電子和SK海力士已分別上漲7.5%和2.96%。(rc)