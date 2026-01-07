07/01/2026 17:20

《外圍焦點》歐元區公布CPI，美國公布ADP就業變動

《經濟通通訊社7日專訊》在科技巨企及半導體板塊強勁買盤帶動下，資金持續追捧AI相關資產。標指與道指昨日（6日）雙雙刷新歷史高位。道指收市升484.9點或0.99%，報49462.08點；標普500指數升42.77點或0.62%，報6944.82點；納指升151.35點或0.65%，報23547.17點。港股方面，恒生指數收市報26458，跌251點或0.9%，成交2761億元。



各國沒重要經濟活動。數據方面，本港時間今晚6:00pm，歐元區公布12月消費者物價指數，月率料由下滑0.3%改善至升0.2%，年率升幅料由2.2%收窄至2%。9:15pm，美國公布12月ADP就業變動，料由負3.2萬升至5萬。11:00pm，美國公布10月耐用品訂單，料由0.5%逆轉至下滑2.2%；10月工廠訂單料由0.2%逆轉至下滑1.2%。(wa)