26,458.95
-251.50
(-0.94%)
9,138.75
-105.49
(-1.14%)
4,776.67
-14.02
(-0.293%)
14,030.56
+8.01
(+0.057%)
92,106.0600
-1,641.9100
(-1.751%)
07/01/2026 18:05
美匯指數報98.603，關注美國12月ISM服務業PMI
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|98.603
|98.580
|0.023
最新美元匯價
|貨幣名稱
|18:00報價
|17:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|156.45/49
|156.52/56
|156.66/70
|歐元/美元
|1.1683/87
|1.1683/87
|1.1687/91
|英鎊/美元
|1.3493/97
|1.3492/96
|1.3500/04
|美元/瑞郎
|0.7956/60
|0.7957/61
|0.7957/61
|美元/加元
|1.3811/15
|1.3816/20
|1.3814/18
|澳元/美元
|0.6736/40
|0.6736/40
|0.6737/41
|紐元/美元
|0.5786/90
|0.5785/89
|0.5783/87
|美元/人民幣
|6.9932/36
|6.9906/10
|6.9835/39
|美元/港元
|7.7876/80
|7.7876/80
|7.7888/92
*上述報價只供參考用