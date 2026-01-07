26,486.63
-223.82
(-0.84%)
14,069.90
+47.35
(+0.338%)
92,544.7900
-1,203.1800
(-1.283%)
4,466.8400
-26.6500
-0.593%
92,544.79
-1,203.18
-1.283%
3,249.5000
-47.3300
-1.436%
07/01/2026 09:12
美匯指數報98.578，美國12月服務業PMI終值降至52.5遜預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|98.578
|98.580
|-0.002
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|156.61/65
|156.63/67
|156.66/70
|歐元/美元
|1.1690/94
|1.1686/90
|1.1687/91
|英鎊/美元
|1.3501/05
|1.3499/03
|1.3500/04
|美元/瑞郎
|0.7953/57
|0.7955/59
|0.7957/61
|美元/加元
|1.3817/21
|1.3814/18
|1.3814/18
|澳元/美元
|0.6733/37
|0.6733/37
|0.6737/41
|紐元/美元
|0.5783/87
|0.5779/83
|0.5783/87
|美元/人民幣
|6.9947/51
|6.9838/42
|6.9835/39
|美元/港元
|7.7872/76
|7.7871/75
|7.7888/92
上述報價只供參考用