▷ 道指收市首破49000點，標普、納指同創新高

▷ 科技股及半導體板塊買盤推動美股上漲

▷ 貴金屬、外匯及原油價格波動顯著

《經濟通通訊社7日專訊》在科技巨企及半導體板塊強勁買盤帶動下，資金持續追捧AI相關資產。標指與道指周二（6日）雙雙刷新歷史高位，道指更首次企穩於49000點之上。道指收市升484.9點，或0.99%，報49462.08點；標普500指數升42.77點，或0.62%，報6944.82點；納指升151.35點，或0.65%，報23547.17點。盤中交投氣氛熾熱，道指一度高見49509.92點，標指亦曾觸及6948.69點，兩者均創下盤中歷史新高。大市破頂的主要推動力來自科技股及人工智能概念股的強勢反彈。亞馬遜(US.AMZN)全日表現亮麗，收市升3.4%。美光科技(US.MU)飆升超過10%。踏入2026年僅僅三個交易日，該股已累計升約 18%。大數據分析公司Palantir(US.PLTR)亦錄得3.3%升幅。*貴金屬延續強勢*現貨金表現強勢，日內一度高見4496美元，目前徘徊於4490美元水平，升約1%。紐約期金日內報4504美元，升約1.1%。倫敦金屬交易所(LME)期銅價格再度破頂，一度抽升3.1%，高見每噸13387.5美元；與此同時，現貨銀價表現更為強勁，單日急升6.29%，報每盎司81.4305美元。美匯指數日內報98.58，升約0.2%。美元兌日圓於156.4水平窄幅整固，日內報156.63，升約0.19%。歐元兌美元一度受壓至1.1685附近的支撐位，日內報1.1687，跌約0.3%。布蘭特期油價格受壓，報每桶約60.48美元，單日跌幅約2%，早前曾因中東局勢一度上試62美元水平。紐約期油則報56.9美元，跌幅約2.4%。(jf)