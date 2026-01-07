07/01/2026 08:05

【ＡＩ】英偉達上調全年營收預測，年底將達5000億美元

《經濟通通訊社7日專訊》英偉達(US.NVDA)首席財務官Colette Kress於周二（6日）表示，受惠於市場需求持續強勁，公司於2025年10月發布的營收預測已顯得保守，實際數字將遠超原定目標。



Kress在摩根大通舉辦的投資者會議上指出，自去年10月公布展望以來，客戶對英偉達產品的興趣度不斷攀升。當時公司預計，截至2026年底，現有及未來數據中心晶片的總營收規模將達到約5000億美元。 ​

英偉達於2025年第三季財報錄得創紀錄的570億美元營收，按年增長62%，數據中心業務營收達512億美元，按年增長66%。公司並預測第四季營收將達650億美元，進一步鞏固其在AI晶片市場的領先地位。(kk)