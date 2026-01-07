07/01/2026 08:39

【特朗普當政】白宮聲明：不排除動武力奪取格陵蘭，出兵佔領是選項之一

《經濟通通訊社7日專訊》白宮新聞秘書萊維特周二（6日）發表聲明說，特朗普總統正在考慮通過多種方式，來實現他獲得格陵蘭島的目標，包括軍事佔領。



聲明稱：「特朗普總統已非常明確地表示，獲得格陵蘭是美國的國家安全優先事項，且對威懾我們在北極地區的對手至關重要。」



聲明強調：「總統及其團隊正在探討追求這一重要外交政策目標的各種方案。當然，動用美國軍隊始終是最高統帥可以採取的選項之一。」



不過，據《華爾街日報》報道，國務卿魯比奧周一（5日）曾向國會議員淡化採取軍事行動的可能性。他暗示出兵並非迫在眉睫，且當局的目標是從丹麥手中買下格陵蘭島。(jf)