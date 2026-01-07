直播中 : 開市Good Morning - 港股過去三日累升逾千點 要追貨？
直播中 : 開市Good Morning - 港股過去三日累升逾千點 要追貨？
26,484.33
-226.12
(-0.85%)
26,545
-174
(-0.65%)
高水61
9,160.16
-84.08
(-0.91%)
5,738.12
-87.14
(-1.50%)
720.41億
4,088.34
+4.67
(+0.114%)
4,790.07
-0.62
(-0.013%)
14,071.07
+48.52
(+0.346%)
2,748.24
-2.99
(-0.11%)
92,630.5500
-1,117.4200
(-1.192%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9845
恒生指數
26,484.33
-226.12
(-0.85%)
期指
高水61
26,545
-174
(-0.65%)
國企指數
9,160.16
-84.08
(-0.91%)
科技指數
5,738.12
-87.14
(-1.50%)
大市成交
720.41億
股票
602.92億
(83.691%)
窩輪
27.67億
(3.841%)
牛熊證
89.82億
(12.469%)
即時更新：07/01/2026 10:08
可賣空股票總成交
2,633.86億
主板賣空
419.83億
(15.940%)
更新：06/01/2026 16:59
上証指數
成交：4,332.59億
4,088.34
+4.67
(+0.114%)
滬深300
4,790.07
-0.62
(-0.013%)
深証成指
14,071.07
+48.52
(+0.346%)
MSCI中國A50
2,748.24
-2.99
(-0.11%)
比特幣
資料由Binance提供
92,630.5500
-1,117.4200
(-1.192%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9845
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

07
十一月
西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展 西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
展覽 文化藝術
西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
推介度：
07/11/2025 - 05/07/2026
免費
24
五月
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展 九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
展覽 文化藝術
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
推介度：
24/05/2025 - 24/05/2028
免費
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09992 泡泡瑪特01810 小米集團－Ｗ00981 中芯國際09863 零跑汽車09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

美軍抓馬杜羅帶來的衝擊與啟示

06/01/2026 16:35
大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
美元匯率-最大跌幅
SEK 美元/瑞典克朗
9.1893
-0.0124
-0.134%
CHF 美元/瑞郎
0.7946
-0.0011
-0.132%
CNY 美元/人民幣
6.9827
-0.0050
-0.072%
更新：07/01/2026 10:05
最新重要數據
瑞士-製造業採購經理人指數
公佈值
45.80
公佈日期
05/01/2026 16:30
美國-製造業採購經理人指數
公佈值
51.80
公佈日期
02/01/2026 22:45
加拿大-製造業採購經理人指數
公佈值
48.60
公佈日期
02/01/2026 22:30
HIBOR 同業拆息
隔夜
3.30%
1個月
2.98%
3個月
2.99%
更新：06/01/2026 11:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處