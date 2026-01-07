07/01/2026 17:42

房委會：本財政年度錄逾176億元盈餘，料下年度盈餘跌18億

《經濟通通訊社7日專訊》房委會財務小組委員會通過2025/26年度至2029/30年度的財政預算及預測。



在2025/26年度房委會錄得逾176億綜合盈餘，高於預期154億元，預計到2026/27年度綜合盈餘則將減少約18億元至逾158億元。



房委會預計，下個財政年度，預計公屋淨收入會有15.1億元，商業樓宇運作淨收入預計有12.8億元，而出售資助自置居所的淨收入約為130億元，低於今個財政年度約18億元。



房委會解釋指，下個財政年度完成轉讓契據的發展項目較多位於新界，售價較今個財政年度低，因此淨收入將會下跌。(ul)