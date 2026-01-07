07/01/2026 08:27

【開市Ｇｏ】格陵蘭爭議衝擊美歐互信，零跑發內資股集資，毛戈平高層集體減持

2026年1月7日【要聞盤點】



1、美股延續新年升浪，周二(6日)三大指數集體收高。在科技巨企及半導體板塊強勁買盤帶動下，標指與道指雙雙刷新歷史高位，道指更首次企穩於49000點之上。儘管本周稍後仍有非農就業數據等關鍵指標出爐，但市場情緒依然樂觀，資金持續追捧AI相關資產。道指收市升484.9點，或0.99%，報49462.08點；標普500指數升42.77點，或0.62%，報6944.82點；納指升151.35點，或0.65%，報23547.17點。中國金龍指數跌62點。日經期貨截至上午8時03分上升147點。



2、儘管多個歐洲國家發表聯合聲明支持丹麥，警告現有邊界不容協商，但美國總統特朗普不排除動武奪取格陵蘭，白宮強調出兵佔領是選項之一。



3、聯儲局理事米蘭表示，當前貨幣政策抑制經濟增長，今年或需再降息逾100個基點；里奇蒙聯儲銀行行長強調政策前景微妙，需關注更多經濟數據。



4、特朗普敦促共和黨人在中期選舉前扭轉政治頹勢，並警告若民主黨奪回國會控制權，他或面臨第三次彈劾。



5、美國與烏克蘭盟友在向戰後烏克蘭提供安全保障的談判中取得進展，美方稱安全議定書基本完成，並承諾若烏克蘭再遭俄羅斯襲擊時提供支持。



6、中國人民銀行重申將靈活高效運用降準降息等多種貨幣政策工具，發揮增量政策和存量政策集成效應，加大逆周期和跨周期調節力度。



7、中國商務部宣布禁止向日本軍事用戶出口所有兩用物項，管制清單涵蓋800多項物品，包括化學品、電子產品、傳感器及航運和航天設備與技術。



8、世邦魏理仕預期本港今年甲級商廈空置率將回落至16.8%，租金或再跌約3%；惟預期中環及尖沙咀核心區租金已見底，來年或錄輕微升幅。



9、英偉達首席執行官黃仁勳及公司財務長對未來表現發表積極評論，並看好收入超出市場預測水平。





【焦點股】



廣發證券(01776)

- 擬折讓逾8%配股淨籌近40億元

- 擬發行零息可轉換債券集資21.5億元



零跑汽車(09863)

- 溢價10%發5996萬新內資股予金義高新，集資30億元人民幣



AI概念：百度(09888)、騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)

- 黃仁勳稱下一代晶片Vera Rubin已全面投產，AI運算能力提升五倍



數據中心股：萬國數據(09698)、金山雲(03888)、騰訊(00700)

- AMD行政總裁蘇姿丰稱全球算力需求未來五年增長百倍



毛戈平(01318)

- 大股東毛戈平連同其他股東計劃減持最多3.5%持股，或套現14億元



比亞迪(01211)

- 去年德國及英國銷量均超特斯拉



航空股：中國南方航空(01055)、中國東方航空(00670)

- 去年民航盈利65億元人民幣，民航局長透露今年將研究運輸成本調查辦法，防止低價競爭



稀土股：中國稀土(00769)、金力永磁(06680)

- 據報中國正研究收緊中重稀土出口許可



寧德時代(03750)、蔚來集團(09866)

- 雙方簽戰略合作協議，聯合開發長壽命電池技術



有色金屬股：中國鋁業(02600)、江西銅業(00358)

- 倫敦期銅升3.1%至每噸13387.5美元



貴金屬股：招金礦業(01818)、山東黃金(01787)、紫金礦業(02899)

- 現貨白銀漲6.18%，現貨鉑金漲7.27%



佑駕創新(02431)

- 將斥2億元購回H股，董事長增持5萬股



融創中國(01918)

- 12月銷售額同比升69%，全年跌22%



微盟集團(02013)

- 與淘寶閃購合作推零售到家到店一體化方案





【油金報價】



紐約期油下跌1.54%，報每桶56.27美元



布倫特期油上漲2.02%，報每桶60.51美元



黃金現貨下跌0.04%，報每盎司4493.18美元



紐約期金上漲0.18%，報每盎司4504.20美元