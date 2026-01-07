07/01/2026 11:27

花旗廖嘉豪：預計強勁企業盈利將支持美股整體估值高企

《經濟通通訊社7日專訊》花旗銀行投資策略及資產配置主管廖嘉豪表示，該行分析員預計強勁的企業盈利將支持美股整體估值高企。花旗分析員對大多數行業的盈利增長預測均高過市場預測共識，並預期市場將調高盈利預測，價值股、周期股和中小型股的盈利預測上調情況尤其明顯。



他指出，隨著市場開始擺脫特朗普政府各種影響2025年的政策議題，而美國經濟大致保持穩定甚至好轉，市場對增長巨企以外的其他美股盈利基本因素廣泛好轉信心高企。預期2026年美股的波動性接近2025年市況，但同時或為策略性吸納機會。



*目前AI環境為「榮境」而非「泡沫」*



廖嘉豪表示，人工智能(AI)應用加快仍是衡量需求健康狀況的最佳指標，美國四大雲端巨頭的收入增速則反映市場對AI需求，第三季雲端收入共達740億美元，按年升幅擴大2個百分點至30%。積壓訂單也大幅增長：反映目前供應受限：即超大規模雲端股務供應商沒有足夠的運算能力來滿足不斷累積的訂單。



他指出，該行分析員認為目前AI環境為「榮境」而非「泡沫」，企業資本開支趨勢仍然清晰，市場調高盈利預測亦可支持股市，但估值及市場對盈利增長，預期雙雙高企，導致波動性在可見將來仍影響市場。(bn)



