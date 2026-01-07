07/01/2026 13:12

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 星展香港升級網上企業開戶服務，最快即日完成

▷ 採用STP及數碼自動化流程，無需人工介入

▷ 數碼開戶量年增40%，內地相關公司流程5工作日 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社7日專訊》星展香港宣布，升級其網上企業戶口開立流程，為持有香港身份證明文件的香港註冊公司提供最快「即日開戶」服務，讓服務承諾從以往的「最快一個工作日」進一步提升。星展香港數碼開戶系統升級實現最快「即日開戶」，有賴於先進的直通式處理（STP）以及全面提升的數碼自動化流程。系統能夠即時就開戶資格及其他必要事項進行數碼審查，隨後將自動向客戶發送電子身份驗證（eIDV）邀請。一旦eIDV成功完成且未有發現任何篩查問題，帳戶便會自動開立，無需人工介入，有效省卻過往流程延誤，為客戶更快啟用銀行服務。自2024年推出eIDV網上銀行開戶服務以來，星展香港已能提供「最快一個工作日」的開戶服務，帶動數碼開戶量按年顯著增長40%。此增長反映客戶對開戶速度和效率的高度重視。星展香港董事總經理兼中小企業銀行業務主管王玥表示，對客戶的承諾不僅限於提供金融服務，更在於建立以信任為基礎的長遠夥伴關係。此次革新企業開戶流程，直接體現該行致力於提供安全、高效、可靠的解決方案，讓客戶能夠即時獲得主要的網上銀行服務，為他們的業務增長奠定堅實基礎。對於股東或董事為持有中國內地身份證的香港註冊公司，該行則提供最快5個工作日的簡化開戶流程，且無需親身前往分行。(bi)