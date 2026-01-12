07/01/2026 11:51

【ＡＩ】聯想夥英偉達推人工智能雲超級工廠，楊元慶：未來3至4年與英偉達業務合作規模將翻四番

《經濟通通訊社7日專訊》聯想集團(00992)在拉斯維加斯地標型景點Sphere舉辦集團史上最大規模的年度技術創新大會「Lenovo Tech World」。會上，英偉達(US.NVDA)創始人兼CEO黃仁勳攜手聯想集團董事長兼CEO楊元慶共同發布「聯想人工智慧雲超級工廠」。英偉達最新發布的Vera Rubin將是該合作的重要組成部分。



楊元慶表示，這一計劃將幫助雲服務提供者極大縮短「time to first token」AI部署的時間，同時可迅速擴展規模至十萬枚GPU（圖形處理單元），支援萬億參數級別的智慧體和大語言模型。



黃仁勳則強調，這一計劃將消除AI部署過程中的不確定性，真正實現把AI基礎設施推向產業化，實現性能可預測、部署可複現、運維可管理。英偉達加速計算平台將為這一計劃提供強大支撐，包括Blackwell Ultra GB300，以及在CES上發布的下一代訓練與推理系統--NVIDIA Vera Rubin。



楊元慶還透露，不久前英偉達在總部為聯想舉辦了一場合作夥伴日活動。雙方展示了包括個人電腦、GPU伺服器、資料中心、具身智慧、機器人、車載計算等成果。楊元慶表示，聯想與英偉達長達30年的戰略合作已邁上了一個嶄新的里程碑，聯想集團未來3年至4年內與英偉達的業務合作規模將實現翻四番的目標。(bi)