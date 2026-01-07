07/01/2026 12:25

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 花旗維持恒指年中目標27500點，年底28800點

▷ 花旗看好中港股市科技、醫療保健及消費板塊

▷ 花旗預期美聯儲今年減息三次，黃金或高見5000美元 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社7日專訊》花旗銀行投資策略及資產配置主管廖嘉豪表示，維持恒指目標在今年年中27500點，同時維持今年底恒指目標28800點，並看好中港股市，包括科技股、醫療保健以及消費等板塊。對於中國互聯網板塊，他表示，第三季業績期顯示較多互聯網公司的盈利好過預期及收入符合預期，該行分析員認為主要歸因持續成本優化，以及AI帶來的潛在節省成本或提升生產力。收入增長相對遜色則可能與宏觀環境疲弱、支持平台商戶措施持續，以及收入補貼比例上升有關。展望第四季，多個互聯網子行業面對高基數及行業競爭仍然激烈，或將拖累盈利增長。該行分析員預期AI相關股份將為投資組合配置的重點。除AI雲基建及大型語言模型(LLM)外，2026年企業之間或展開為尋找更多潛在變現空間而導致的AI聊天機械人及智能代理商業化競賽。遊戲股則具備穩健的盈利能力及AI乘數效應，而旅遊、休閒及娛樂服務則有望受惠消費者進一步提升相關開支。他指出，現時美國有空間進行減息，預期美國聯儲局將於今年1月、3月以及9月各減息0.25厘，料國債利率將會慢慢走低，債價具上行空間，預期今年3個月港元拆息將會在2.8厘至2.9厘徘徊，可利好本地融資活動。他表示，該行預期今年第四季在樂觀情境下可高見每盎司5000美元，經濟周期性下行壓力、對財政政策可持續性的憂慮、機構投資者需求及地緣政治等因素導致黃金配置水平和價格或在未來數月保持高企。但若市場對美國經濟增長信心增強（特朗普在步入中期選舉前推動經濟增長，降低經濟周期性放緩擔憂），以及對聯儲局獨立性的信心增加（減少憂慮體制信譽），屆時或降低黃金投資需求。他補充，金價樂觀情境機率仍達30%，反映美國經濟周期性壓力及聯儲局獨立性風險仍在，導致市場仍有機會加配黃金。(bn)