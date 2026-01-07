07/01/2026 15:45

《本港經濟》渣打上調本港去年GDP增長預測至3.3%，維持今年增長2.5%預測

《經濟通通訊社7日專訊》渣打發表2026年中國宏觀經濟預測，該行維持2026年香港GDP增長2.5%的預測；鑒於2025年首三季度香港經濟表現超出預期，該行將2025年增長預測從2.8%上調至3.3%。



該行提及，2026-2027年香港CPI通脹率預測下調至1.5%，此前預測為2%，目前預計2025年通脹率為1.5%，此前預測為1.8%；表明通脹壓力穩定且均衡，本地經濟增長穩健，並指香港家庭支出有望繼續恢復，房地產行業將繼續呈現L型復甦，並存在上行可能。



*上調中國今年經濟預測至4.6%*



該行提及，中國經濟2026年的增長預測由原本的4.3%上調至4.6%，主要反映關稅形勢緩和以及中國全要素生產率(Total factor productivity)持續提升。



該行表示，「十五五」規劃將推動科技驅動增長置於核心位置，宏觀政策將保持穩增長立場，同時避免「大幅寬鬆」，政策舉措將兼顧支持短期經濟增長與長期結構轉型，維護好金融穩定。



該行預計，人行將維持適度寬鬆的貨幣政策立場，於第一季度下調存款準備金率25個基點，以及全年持續開展國債買賣操作；預計人行將在二季度下調7天逆回購利率（政策利率）10個基點。(bn)



