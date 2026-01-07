07/01/2026 16:54

《本港樓市》差估署：去年首11個月私樓落成量逾1.7萬伙，佔全年預測84%

《經濟通通訊社7日專訊》差估署最新《香港物業報告每月補編》顯示，去年11月共有383個私人住宅單位落成，按月跌近90%，創半年新低。



去年首11個月累計17557伙落成，按年跌6%，相當於該署預測的全年落成量20862伙約84%。



去年11月落成的單位主要來自小型單位；其中，實用面積不足431方呎的A類單位涉及381伙，佔期內落成量99%；實用面積431至752方呎的B類單位涉1伙；實用面積1722方呎或以上的E類單位亦佔1伙。



首11個月落成的單位以九龍區最多，涉及8641伙，佔整體落成量接近一半。(bi)