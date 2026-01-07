07/01/2026 16:28

《經濟通通訊社7日專訊》渣打大中華區經濟師陳冠霖表示，該行預計HIBOR將基本反映SOFR的走勢。目前該行預計美聯儲在2026年不再減息，並預計3個月HIBOR將在3%附近(此前為3.5%）波動。他補充，隨著受惠於AI相關投資帶動，預期美國經濟增長有所加快，美國通脹率有機會上升，對於美國減息空間有一定影響，料美聯儲2026年減息空間不大。渣打表示，今年6月下旬至8月中旬期間，由於多次觸發港元弱方兌換保證，香港金管局根據聯繫匯率制度購入港元並賣出美元；因此，銀行體系總結餘從5月底的1734億港元縮減至8月底的541億港元，並在10月的最新更新中已趨於穩定。隨著銀行體系總結餘縮小至相對均衡的水平，根據金管局的表態，HIBOR可能對流動性和美國利率的變化更為敏感。渣打指出，如果美聯儲在2026年加大降息幅度以穩定勞動力市場，該行預計HIBOR存在下行風險。此外，首次公開募股(IPO)、股票分紅派息和其他季節性需求可能繼續引發利率波動。渣打續指，鑒於股市資金流入放緩以及香港房地產市場仍在復甦之中，該行預計2026年初美元兌港元即期匯價進一步下行的空間有限；儘管由於年未季節性因素，以及指數調整帶來程度稍弱一些的影響，港元流動性可能會出現初步收緊。同時，由於債務掉期活動持續，港元交叉貨幣掉期可能面臨進一步的升值壓力。(bn)