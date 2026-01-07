07/01/2026 19:24

《再戰明天》歐元區公布PPI，美國公布進出口等數據

《經濟通通訊社7日專訊》歐元區公布PPI，及美國公布進出口等數據，料為周四（8日）市場焦點。



*歐洲央行副總裁發表談話，日本公布消費者信心指數*



各國重要經濟活動方面，周四本港時間4:30pm，歐洲央行副總裁德金多斯在一個論壇期間發表非正式談話。



數據方面，周四8:30am（本港時間．下同），澳洲公布11月出口；11月進口；11月貿易收支料由43.8億澳元升至50億澳元。1:00pm，日本公布12月消費者信心指數，料由37.5升至37.8。1:30pm，澳洲公布12月外匯儲備。3:00pm，德國公布11月工廠訂單，月率料由1.5%逆轉至下滑1%。6:00pm，歐元區公布11月生產者物價指數，年率跌幅料由0.5%擴大至1.7%，月率升幅料由0.1%擴大至0.4%；11月失業率料維持於6.4%；12月消費者信心指數。9:30pm，美國公布10月出口；10月進口；10月貿易收支料由負528億美元惡化至負585億美元；連續申請失業救濟金人數料由186.6萬升至190萬；首次申請失業救濟金人數料由19.9萬升至21.2萬。11:00pm，美國公布10月批發庫存，月率升幅料由0.5%收窄至0.2%；10月批發貿易月率跌幅料維持於0.2%。



在本港，明日公布業績的公司有:迅銷(06288)等。(wa)