摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 東亞銀行首季看好港股8板塊

《經濟通通訊社7日專訊》東亞銀行(00023)發表首季投資展望指，恒指今年目標為30800點；滬深300指數目標則升至5080點。當中，本季較看好內地人工智能、智能駕駛和人形機器人供應鏈、高端工業、服務娛樂消費、中資電訊、本港地產收租及交通運輸等細分板塊。香港續濟方面，該行形容內外需求持續增強，支持香港經濟全面復甦。*今年AI泡沫爆破機會偏低*該行續指出，為平衡穩定通脹與支持就業這兩大政策目標，預料美聯儲在2026年將繼續減息，全年3次，減幅75個基點，以避免經濟錯失軟著陸而陷入停滯的風險。對於AI泡沫，該行指出泡沫是中性，適當的泡沬對市場更為有利，只有過多泡沬至爆破時，才令人擔心，並預期今年，鑑於AI熱潮具備可持續性且短期內爆破的機會偏低，但美國AI主題板塊走勢將漸趨分化，齊漲齊跌的局面不再。*中期選舉，特朗普打「中國牌」爭取選票*至於今年首季，該行繼續維持看好黃金的觀點，惟季內的升幅或會有所收斂，甚或出現高位盤整的走勢，給予國際金價的波動區間介乎每盎司4150美元至4550美元，建議採取逢低吸納的策略，每逢超跌至每盎司4100美元或以下屬吸引的增持水平。此外，該行預期地緣政治的不確定性在首季將會大幅降低。不過，認為中美關係僅屬暫時性回暖，尤其是美國將於11月舉行中期選舉，相信特朗普繼續視「中國牌」為其爭取選票的「Trump Card」（王牌），地緣政治局勢長期仍會處於不穩定的狀態。(rh)