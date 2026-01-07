07/01/2026 15:46

《經濟通通訊社7日專訊》富達國際表示，香港強積金2025年整體回報達17.45%。全球市場表現理想，帶動各類別均錄得正回報。其中，大中華股票表現最理想，全年平均回報達33.71%。其次為香港股票及亞太區日本除外股票，回報分別為31.69%及29.26%。富達國際展望2026年資產配置策略，在全球經濟環境持續變化之際，投資者應保持靈活與前瞻性，並持續選擇性偏重股票，以把握市場機遇並管理潛在風險。*低配債券與現金，高度看好高評級企業債*富達國際投資策略董事簡立恆表示，隨著市場預期利率政策保持寬鬆，這帶動流動性與投資情緒。儘管勞動市場顯示放緩跡象，企業活動與盈利仍保持韌性，短期財政刺激亦有望在2026年上半年延續經濟動能。從資產配置角度，富達維持低配債券與現金，並將資金用以增加股票部位。固定收益方面，仍高度看好高評級企業債券。同時，美國國債的傳統避險優勢略顯減弱，市場承壓期間，德國政府債及黃金的避險需求更突出。*美國股票維持超配，歐洲股市保持觀望*地域配置方面，對美國股票維持超配。聯儲局持續寬鬆及貿易政策不確定性下降，支撐市場情緒與風險偏好。雖然市場集中度偏高，但科技板塊盈利仍具動能，AI投資趨勢愈加明顯。對歐洲股市則保持觀望，儘管政策樂觀推動市場反彈，但企業盈利增長遜於預期，歐洲央行利率已接近中性，進一步寬鬆可能性有限。*持續看好中國股市，形容估值仍具吸引力*亞洲股票2025年表現強勁，值得投資者持續留意，整體區內通脹溫和，聯儲局減息有助緩解利差壓力，部分亞洲央行更具備進一步寬鬆空間。富達持續看好中國內地股市，中美貿易關係已趨於穩定，整體增長勢頭向好，降低了立即採取政策行動的迫切性。然而，房地產行業持續疲弱以及人口老化問題，仍對宏觀前景構成壓力，意味著若出口表現未能延續強勢，政策制定者可能需要進一步強化寬鬆政策並促進增長。儘管結構性挑戰仍在，中國市場的估值依然具吸引力，內地在創新、人工智能(AI)及生物科技等領域的全球競爭力亦持續提升。此外，中國內地政府推動「反內捲」政策，旨在改善競爭環境、促進產業升級，亦為市場帶來額外催化劑。*籲關注中日地緣政治風險*日本股市在2025年錄得超過20%回報，治理改革與經濟正常化形成長期利好因素，財政政策與資薪增長支撐內需，尤其受惠集中當地業務的企業。惟投資者需關注中日地緣政治風險對市場的影響。(jl)