07/01/2026 16:09

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 保誠調查：近70%亞洲年輕人預期財務改善

▷ 調查涵蓋7市場5300名20-35歲受訪者

▷ 64%有信心退休資金足夠，60%青睞長線工具 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社7日專訊》保誠發表《亞洲年輕人的財務思維》調查報告指，超過70%受訪者具有清晰的規劃，而並非即興行事，由此養成規律的保險和投資習慣。這種務實的作風伴隨著樂觀的態度，有近70%受訪者相信個人財務狀況，會於未來五至十年內將有所改善。*生活不確定性成常態，惟對個人財務前景仍樂觀*調查發現，多數亞洲年輕人認為生活的不確定性已成常態，確保財務安全屬他們的首要憂慮，重要性超越家庭責任、健康、事業和教育。近60%的受訪者表示，相比享受當下，他們更專注於未來。儘管當前環境存在不確定因素，亞洲年輕人仍對個人財務前景保持樂觀。有64%的年輕人表示有信心擁有足夠的退休生活資金。*審慎投資風險取向，60%年輕人青睞長線投資工具*財務管理方面，超過半數的年輕人希望在明智投資策略與自由享樂生活之間取得平衡。靈活性是關鍵的偏好，有62%的受訪者傾向於選擇能隨著其生活和志向而演變的理財方案，而非固守於單一的儲蓄或投資方式。同時，亞洲年輕人持有審慎的投資風險取向及長期視角。他們既追求回報更高的高風險投資，也著重如定期存款等可保障儲蓄的低風險安全選項。近60%的年輕人青睞長期持有的投資工具，反映他們對可持續增長的財務方案之取向。*亞洲年齡中位數為32.5歲*保誠集團首席客戶及財富總監吳詩雅表示，如今亞洲的年齡中位數僅為32.5歲，展現出年輕且充滿活力的人口結構。這一代人擁有獨特的優先事項和期望，正重新定義財務管理與安全保障的方式。上述研究調查七個亞洲市場，包括香港、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及泰國，超過5300名年齡介乎20至35歲的年輕人，旨在了解這個活力充沛的世代在保險及投資方面的經驗、偏好和態度。(jl)