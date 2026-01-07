07/01/2026 11:31
《港元利率》港元拆息個別發展，一個月拆息終止兩連升報2.96厘
《經濟通通訊社7日專訊》港元拆息個別發展，而與樓按相關的一個月拆息終止兩連升報2.95518厘，跌2.351基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.97262厘，跌1.809基點。
隔夜息報3.65119厘，升35.333基點；一周拆息升5.393基點，報3.12286厘，兩周則升8.108基點，報3.11929厘。長息方面，六個月拆息升0.953基點，報3.02911厘，一年期則跌0.714基點，報3.06982厘。
港元匯價今日在7.7908-7.7871之間上落，最新報7.7883。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.65119
|+35.333
|一周
|3.12286
|+5.393
|兩周
|3.11929
|+8.108
|一個月
|2.95518
|-2.351
|兩個月
|2.96696
|-1.221
|三個月
|2.97262
|-1.809
|六個月
|3.02911
|+0.953
|一年
|3.06982
|-0.714
資料來源：香港銀行公會