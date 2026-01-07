07/01/2026 10:02

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 委內瑞拉總統馬杜羅被美軍抓捕並押送至美國受審

《環富通基金頻道7日專訊》近期委內瑞拉總統馬杜羅被美軍抓捕並押送至美國受審，為全球市場增添新的地緣政治風險。思博瑞投資管理指，雖然目前直接影響主要集中在黃金及美元等特定資產類別，但對大宗商品、區域政治及全球權力格局的更廣泛影響值得持續關注。*若局勢未進一步惡化，黃金漲勢或難持久*委內瑞拉的政治劇變推動金價上漲近2%，反映其在不確定時期的傳統避險角色，儘管此效應可能僅屬短暫。此類地緣政治事件是持有黃金的理由，但未必是當下買入的理由。此外，投資者應考慮短期地緣政治風險與中期美國降息前景。隨著市場對周末事件及其對全球秩序的影響產生疑慮，美元或將受惠於其全球儲備貨幣地位而走強。若局勢未進一步惡化，黃金的漲勢或難以持久，其長期走勢仍取決於聯儲局減息、通脹趨勢、美元強弱及央行持續的黃金買盤等因素。*短期對油價影響有限，中長期或構成壓力*委內瑞拉政權更替引發全球石油市場疑慮。預期事件的短期影響有限，委內瑞拉目前的每日產量不足100萬桶，僅佔全球供應約1%。國際能源署預測，2026年全球石油供應將出現每日380萬桶過剩的現象，因此委內瑞拉的產量短暫中斷，預料不會顯著影響油價。中長期而言，此等事件可能對油價構成下行壓力。委內瑞拉雖具有增產潛力，但前景面臨重重挑戰。儘管該國擁有全球最大的已探明石油儲量，但數十年來投資不足及基礎設施老化，加上國際生產商相繼撤離，令產能受嚴重限制。即使獲得美國監管與新投資支持，委內瑞拉若要實現顯著增產，仍需數年持續投入。鑑於其龐大儲量及預期的優厚合約條件，國際大型石油公司有望在該國重新開展投資。反對派領袖馬查多(Maria Corina Machado)提出可將產量提升三倍至每日300萬桶，但要達成此目標或需十年時間。*或提升美國在拉美政治話語權，促使中國重評戰略布局*委內瑞拉政治變天對拉丁美洲及全球地緣政治具有更廣泛的影響。特朗普政府的迅速行動可能提升美國在區內的政治話語權。隨著拉丁美洲多國關鍵選舉定於2026年舉行，委內瑞拉過渡進程的成敗，將決定鄰國政治右傾格局會否加速發展。整體而言，近期事件並未改變對區內主要國家的觀點，但特朗普對哥倫比亞政權的相關言論確實值得關注。全球局勢方面，委內瑞拉事件可能促使其他勢力（特別是中國）重新評估其戰略布局。雖有觀點認為此舉可能加劇台海緊張局勢，但美軍展現的高效執行力，或令其他國家在採取領土擴張行動前更為謹慎。*股票等增長資產需求仍旺盛，債券收益率料保持穩定*對投資者而言，委內瑞拉局勢凸顯了保持投資組合多元化及持續監察地緣政治風險的重要性。受AI等樂觀情緒及穩健的企業盈利推動，股票等增長資產需求依然旺盛，而由於市場尚未對重大軍事升級或國防支出增長進行定價，債券收益率預計將保持穩定。總括而言，儘管委內瑞拉政治變天帶來新的不確定性，其對全球市場的即時影響仍屬有限。然而，任何局勢升級皆可能加劇投資者不安情緒，增加市場波動性。目前市場焦點仍較集中於核心驅動因素，包括美國貨幣政策、通脹走勢與科技創新進程。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。