07/01/2026 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價報7.0187止三連升，外匯局要求保障用匯需求
《經濟通通訊社7日專訊》2026年全國外匯管理工作會議1月5日至6日在京召開，會議強調，2026年，著力構建「更加便利、更加開放、更加安全、更加智慧」的外匯管理體制機制，推動外匯領域深層次改革和高水平開放，有效保障各類主體用匯需求，防範化解外部衝擊風險。和2025年全國外匯管理工作會議相比，這次會議增加了「有效保障各類主體用匯需求」的表述。
中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0187，較上個交易日跌14點子，止三連升，較市場預測偏弱逾290點，上個交易日報7.0173。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.0187
|+14.00
|1歐元/人民幣
|8.1822
|-97.00
|100日圓/人民幣
|4.4662
|-2.00
|1港元/人民幣
|0.9013
|-3.00
|1英鎊/人民幣
|9.4470
|-92.00
|1澳元/人民幣
|4.7110
|+248.00
|1紐元/人民幣
|4.0423
|+76.00
|1新加坡/人民幣
|5.4652
|+134.00
|1瑞郎/人民幣
|8.7953
|-271.00
|1加元/人民幣
|5.0637
|-105.00
|1人民幣/林吉特
|0.5778
|-28.00
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.5387
|-663.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.3379
|-26.00
|1人民幣/韓元
|207.1800
|-1.00