07/01/2026 09:20

貨幣兌換 中間價 漲跌(BP) 1美元/人民幣 7.0187 +14.00 1歐元/人民幣 8.1822 -97.00 100日圓/人民幣 4.4662 -2.00 1港元/人民幣 0.9013 -3.00 1英鎊/人民幣 9.4470 -92.00 1澳元/人民幣 4.7110 +248.00 1紐元/人民幣 4.0423 +76.00 1新加坡/人民幣 5.4652 +134.00 1瑞郎/人民幣 8.7953 -271.00 1加元/人民幣 5.0637 -105.00 1人民幣/林吉特 0.5778 -28.00 1人民幣/俄羅斯盧布 11.5387 -663.00 1人民幣/南非蘭特 2.3379 -26.00 1人民幣/韓元 207.1800 -1.00

《經濟通通訊社7日專訊》2026年全國外匯管理工作會議1月5日至6日在京召開，會議強調，2026年，著力構建「更加便利、更加開放、更加安全、更加智慧」的外匯管理體制機制，推動外匯領域深層次改革和高水平開放，有效保障各類主體用匯需求，防範化解外部衝擊風險。和2025年全國外匯管理工作會議相比，這次會議增加了「有效保障各類主體用匯需求」的表述。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0187，較上個交易日跌14點子，止三連升，較市場預測偏弱逾290點，上個交易日報7.0173。