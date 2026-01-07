直播中 : 開市Good Morning - 港股過去三日累升逾千點 要追貨？
26,491.17
-219.28
(-0.82%)
26,547
-172
(-0.64%)
高水56
9,160.92
-83.32
(-0.90%)
5,738.06
-87.20
(-1.50%)
724.50億
4,087.84
+4.17
(+0.102%)
4,790.89
+0.20
(+0.004%)
14,079.82
+57.27
(+0.408%)
2,749.47
-1.76
(-0.06%)
92,521.5400
-1,226.4300
(-1.308%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9845
即時更新：07/01/2026 10:09
可賣空股票總成交
2,633.86億
主板賣空
419.83億
(15.940%)
更新：06/01/2026 16:59
資料由Binance提供
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
92,521.54
-1,226.43
-1.308%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,249.4400
-47.3900
-1.437%
VeChain-唯鏈幣-VET VET 唯鏈幣
0.0125
-0.0003
-2.566%
更新：07/01/2026 10:05
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.17%
3個月國債孳息率
3.64%
10年-3個月國債孳息率
0.53%
更新：05/01/2026 15:48
