07/01/2026 08:43

【ＡＩ】腦機接口獨角獸強腦科技完成約20億元融資，藍思科技等參與

《經濟通通訊社7日專訊》據《澎湃新聞》報道，近期腦機接口「獨角獸」、「杭州六小龍」之一強腦科技完成約20億元人民幣融資，為腦機接口領域除馬斯克旗下的Neuralink以外世界第二大規模融資。



據悉，投資人陣容強大，包括國際知名投資機構IDG、由英特爾(US.INTC)CEO陳立武創立的華登國際，「果鏈」巨頭藍思科技(06613)(深:300433)、領益智造(深:002600)，戰略投資方韋爾股份、潤澤科技(深:300442)、華住集團(01179)、好未來集團，也有香港、美國的頂級家辦等。



據介紹，強腦科技專注腦機接口領域產品研發，目前已經獲得美國FDA認證，歐洲CE認證，為世界腦機接口領域的研發投入最大的企業之一，產品曾獲《時代》周刊年度最佳發明，是全球極其少數實現腦機接口產品規模性量產的企業。



另外，藍思科技昨日回覆投資者問詢時表示，公司是強腦科技的戰略投資者，獨家承接了強腦科技核心硬件模組的量產。2025年11月，藍思與強腦科技共同向湖南省殘聯捐贈大批智能仿生四肢，核心模組均來自藍思產線。(wn)