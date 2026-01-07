26,439.34
-271.11
(-1.01%)
26,473
-246
(-0.92%)
高水34
9,140.18
-104.06
(-1.13%)
5,727.18
-98.08
(-1.68%)
1,421.96億
4,095.54
+11.87
(+0.291%)
4,792.05
+1.36
(+0.028%)
14,071.35
+48.80
(+0.348%)
2,746.02
-5.21
(-0.19%)
92,863.1900
-884.7800
(-0.944%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9856
恒生指數
26,439.34
-271.11
(-1.01%)
期指
高水34
26,473
-246
(-0.92%)
國企指數
9,140.18
-104.06
(-1.13%)
科技指數
5,727.18
-98.08
(-1.68%)
大市成交
1,421.96億
股票
1,221.88億
(85.929%)
窩輪
56.16億
(3.949%)
牛熊證
143.92億
(10.122%)
即時更新：07/01/2026 11:41
可賣空股票總成交
2,633.86億
主板賣空
419.83億
(15.940%)
更新：06/01/2026 16:59
上証指數
成交：7,617.22億
4,095.54
+11.87
(+0.291%)
滬深300
4,792.05
+1.36
(+0.028%)
深証成指
14,071.35
+48.80
(+0.348%)
MSCI中國A50
2,746.02
-5.21
(-0.19%)
比特幣
資料由Binance提供
92,863.1900
-884.7800
(-0.944%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9856
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

4種血型健康優缺點解析，1種血型失智風險高逾80
醫學通識 健康解「迷」

4種血型健康優缺點解析，1種血型失智風險高逾80
一田限時9折優惠！超市:單一消費滿$250/生活百貨:單一消...
玩樂旅遊 購物兵團

一田限時9折優惠！超市:單一消費滿$250/生活百貨:單一消...
把傷痛留在2025——金宇彬與申敏兒的愛情啟示
Sex & Love 我單身但我快樂

把傷痛留在2025——金宇彬與申敏兒的愛情啟示
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
01810 小米集團－Ｗ09992 泡泡瑪特09988 阿里巴巴－Ｗ00981 中芯國際09863 零跑汽車00700 騰訊控股
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

美軍抓馬杜羅帶來的衝擊與啟示

06/01/2026 16:35
大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,476.8900
-16.6000
-0.369%
XAG 白銀現貨
80.9172
-1.5896
-1.927%
更新：07/01/2026 11:40
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.17%
3個月國債孳息率
3.64%
10年-3個月國債孳息率
0.53%
更新：05/01/2026 15:48
最佳銀行兌換
加元兌港元
電匯客戶買入
5.5993
電匯客戶賣出
5.6283
更新：07/01/2026 11:40:54
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處