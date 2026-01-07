07/01/2026 17:24

《中國要聞》硅業分會：預計1月多晶硅產量環比降約5%，供應仍寬鬆

《經濟通通訊社7日專訊》據硅業分會統計，2025年12月份國內多晶硅產量約11.12萬噸，環比減少3.2%。2025年全年多晶硅產量約131.9萬噸，同比減少28.4%。根據各硅料企業排產計劃，預計2026年1月份國內多晶硅產量在10.6萬噸左右，環比下降約5%。與同期硅片排產相比，供應仍顯寬鬆，預計1月份硅料仍將延續累庫趨勢。



展望後市，硅業分會指，一季度終端需求傳統淡季的格局暫無改變，在缺乏更強勁需求拉動的情況下，組件現有訂單對市場需求的支撐度相對有限，當前價格走勢的持續性動力不足。預計短期內多晶硅市場仍將以平穩運行為主，待一季度末終端需求逐步回暖後，產業鏈利潤得到真正修復，市場才有更實質性的支撐。(wn)