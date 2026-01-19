07/01/2026 08:37

【關稅戰】中國據報本周採購60萬噸美國大豆，總購買量近1000萬噸

《經濟通通訊社7日專訊》據《路透》引述交易員報道，央企中儲糧本周購買了10船美國大豆，這批船貨總計約60萬噸，將於3月至5月期間裝運。



貿易商和分析師估計，中國採購的最新一季美國大豆總量約為850萬至近1000萬噸，佔美財長貝森特所稱中國承諾2月底前購買的1200萬噸大豆的八成。



一位直接了解交易情況的貿易商表示：「中儲糧購買了更多美國大豆船貨，總採購量已接近1000萬噸。我們認為中國還會再購買幾百萬噸，以達到目標。」



周二（6日）上午，美國農業部報告稱，已向中國私下出售33.6萬噸大豆，這些大豆將於截至8月31日的2025/26年度付運。自去年10月以來，中國已確認的大豆採購總量接近690萬噸。此外，美國農業部確認的約300萬噸「買家未披露」銷售中，相當一部分據信是中國採購。(ry)